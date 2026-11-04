(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - Donald Trump ha chiesto ai suoi consiglieri, di persona e via telefono, se il segretario alla Difesa Pete Hegseth debba restare al suo posto dopo la disastrosa sconfitta repubblicana alle midterm. Lo riporta Cbs News, in base a più fonti, secondo cui parte della responsabilità sarà attribuita all'ammiraglio Brad Cooper, alla guida del Centcom, e al generale Dan Caine, a capo dello Stato Maggiore congiunto: entrambi hanno svolto un ruolo di primario nel fornire indicazioni sulla guerra in Iran. Una fonte ha detto che il nome del governatore repubblicano uscente della Florida, Ron DeSantis, circola come possibile sostituto di Hegseth. (ANSA).