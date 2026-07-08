(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il presidente Donald Trump ha detto agli alleati della Nato di voler mantenere gli Usa nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. "Vogliamo restare con voi", avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters come riportato sul sito. Nel corso del vertice, il tycoon ha anche affermato che gli Stati Uniti sono pronti a continuare a vendere armi agli alleati e non ha annunciato la fine dell'accordo di cessate il fuoco provvisorio con l'Iran. Trump non avrebbe nemmeno menzionato la questione della Groenlandia, che ha seminato attrito all'interno del blocco, ha aggiunto la fonte. Al termine del Consiglio Atlantico, confida una fonte alleata all'ANSA, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto "molto colpito dalle loro dichiarazioni" e di aver sentito "amore in questa stanza". Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente per poter esserne testimone. (ANSA).