(ANSA) - ROMA, 23 NOV - I due droni che hanno colpito la corvetta Merkury nel porto di Bengasi sono stati lanciati da una base nella Libia occidentale, dove opera personale militare ucraino.Lo scrive Rbc Ukraine citando un rapporto dell'Institute for the Study of War (Isw), il think tank di ricerca militare di Washington. Le immagini satellitari mostrano che la corvetta russa si è capovolta ed è affondata. Funzionari militari libici legati all'Esercito Nazionale Libico (secondo l'Isw legato alla Russia) hanno dichiarato che gli ucraini hanno lanciato sei droni marittimi contro la Merkury, due dei quali hanno colpito la corvetta. (ANSA).