(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Starshield in Motion, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare. Lo sostengono fonti del ministero della Difesa ucraina sentite da Ukrainska Pravda. "A partire da ora, il lavoro di Starshield è ripreso e continua (a migliorare), lo stiamo registrando in base ai rapporti delle unità", affermano le fonti aggiungendo che "il ministero della Difesa sta inoltre continuando a comunicare per chiarire tutte le ragioni e le circostanze delle restrizioni di ieri". (ANSA).