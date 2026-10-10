(ANSA) - ROMA, 10 OTT - E' stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riad in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo, l'Afp ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima, lo scalo aveva invitato i viaggiatori a "contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarvi in aeroporto", un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. (ANSA).