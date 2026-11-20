(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Uno dei due missili, caduti oggi in Polonia durante un massiccio attacco all'Ucraina, è esploso a 96 km dal luogo in cui si stanno svolgendo esercitazioni militari dei Volenterosi. Lo scrive il Telegraph. L'esercitazione Koalicja, a guida Francia-Gb, è la prima grande manovra militare della Coalizione dei Volenterosi legata alla Forza multinazionale per l'Ucraina, in corso dal 9 al 22 novembre coinvolgendo 11 paesi e 2800 militari. Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamisz ha riferito che un missile X-101 è stato rinvenuto a Novy Lipovec e un altro missile è caduto a Rudnik nad Sanem. (ANSA).