(ANSA) - BERLINO, 30 SET - Nella lotta per l'adozione di misure di risparmio più severe, la casa automobilistica tedesca Volkswagen ha disdetto gran parte dei propri contratti collettivi, tra cui anche l'importante contratto collettivo quadro. Lo riporta la Dpa. Secondo l'azienda, diverse disposizioni contenute in questi contratti andrebbero adeguate alla luce dell'attuale pressione sui costi. Lo ha comunicato Vw al termine di un incontro con i rappresentanti dei lavoratori tenutosi ad Hannover. Un portavoce non ha voluto esprimersi sul numero esatto dei contratti disdetti. Secondo l'IG Metall si tratterebbe di dieci. Vw è al centro della più grande ristrutturazione aziendale. (ANSA).