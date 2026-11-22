(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il cambiamento è in arrivo". Il principe William lo ha detto più volte e - secondo uno dei più noti esperti delle vicende della famiglia reale britannica - starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione da attuare una volta diventato re, con un rimpasto della monarchia radicale e dai risvolti clamorosi: come privare il fratello Harry, con cui i rapporti sono ormai da tempo tesissimi, del titolo di "principe". Non solo: anche i figli di Harry e Meghan - il principe Archie di 7 anni e la principessa Lilibet di 5 - perderebbero i loro titoli reali e il prefisso di "Sua Altezza Reale". A riportare le indiscrezioni è il Daily Mail, che anticipa i contenuti di 'Old Etonian', il prossimo libro dello scrittore Tom Sykes, un'autorità in materia. William sarebbe già al lavoro per mettere a punto una "massiccia ristrutturazione" della monarchia, compresi cambiamenti epocali per quel che riguarda i doveri di tutti i membri della famiglia reale. Secondo il tabloid, un elemento centrale dei piani del principe di Galles sarebbe garantire che i titoli reali e l'uso di "Sua Altezza Reale" siano più simili a "titoli professionali" che a un privilegio automatico attribuito per nascita. Dunque sarebbe pronto a strappare questi titoli tutti i membri della famiglia reale che non svolgono attività lavorative. (ANSA).