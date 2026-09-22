(ANSA) - ROMA, 22 SET - Nell'ambito del nuovo Btp Green l'importo emesso è stato pari a 8 miliardi di euro. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze rendendo noti i risultati dell'emissione del nuovo titolo di stato. Il titolo, che ha scadenza 30 ottobre 2038, godimento 29 settembre 2026 e tasso annuo del 4,40%, pagato in cedole semestrali è stato collocato al prezzo di 99,591 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 4,492%, spiega la nota. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 29 settembre prossimo. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE e Société Générale Inv. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. Il Mef specificherà, con successivo comunicato, la composizione della domanda. (ANSA).