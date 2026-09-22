(ANSA) - ROMA, 22 SET - L'importo complessivo emesso per il nuovo Btp Green a 12 anni è stato pari a 8 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 110 miliardi di euro. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze comunicando i dettagli dell'emissione via sindacato del nuovo Btp Green a 12 anni, con scadenza 30 ottobre 2038 e cedola annua del 4,40%. Rilevante è stata la partecipazione di investitori Esg (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto circa l'80% del collocamento. (ANSA).