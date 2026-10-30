(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Presidenza della Repubblica. Lo si legge in una nota del Ministero dell'economia e delle finanze. Il testo contiene 157 articoli. Ci sono tra l'altro il taglio della seconda aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 55mila euro e l'aumento dell'addizionale Ires per le banche. (ANSA).