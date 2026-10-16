(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Cedole trimestrali per il Btp Valore primo e secondo anno al 3,70%, terzo e quarto anno al 4,10%, quinto anno al 4,70%. Cedola unica per il Btp Valore Insieme al 22,25%, corrisposta alla fine dei 5 anni. Sono i tassi cedolari minimi garantiti comunicati dal Ministero dell'Economia, in una nota, per il primo collocamento doppio Btp Valore e Btp Valore Insieme. È in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, e riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali o affini, ovvero il cosiddetto mercato retail. (ANSA).