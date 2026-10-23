(ANSA) - ROMA, 23 OTT - A conclusione dell'emissione del Btp Valore e Btp Valore Insieme il Ministero dell'Economia e delle finanze, "al fine di tener conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato", ha rivisto al rialzo i tassi rispetto a quanto annunciato lo scorso 16 ottobre per entrambi i titoli, "in modo da preservare l'equivalenza dei due strumenti in termini di rendimento complessivo". Lo si legge in una nota del Mef, in cui si precisa che pertanto, per il Btp Valore i tassi cedolari definitivi sono fissati a: 3,75% per il primo e secondo anno; 4,20% per il terzo e quarto anno; 4,75% per il quinto anno. Per il Btp Valore Insieme il tasso dell'unica cedola che sarà corrisposta alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito, è fissato al 22,70%. (ANSA).