(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Melania Trump è tornata a manifestare indipendenza nei confronti del marito Donald Trump: in un'intervista a Fox New Business, la First Lady ha proclamato di aver avuto "una bellissima infanzia" sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequente mente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. "Sono cresciuta sotto il comunismo e, onestamente, non mi è mancato niente", ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni "comunismo" e "comunista" per attaccare l'ala sinistra del partito democratico e altri che, come il sindaco di New York Zohran Mamdani, si identificano come socialisti democratici. (ANSA).