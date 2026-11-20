(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - Nell entourage di Donald Trump ci sono troppi "yes people": la sorprendente ammissione arriva dalla First Lady Melania, intervistata in uno spezzone della nuova docuserie che la vede protagonista in streaming da oggi su Amazon Prime. "Lui dice che sono difficile ma io gli dico la verità. Mi sembra che talvolta ci sia troppa gente attorno a lui, ci sono troppi 'yes people', e questo non è salutare", dice la First Lady ripresa su quel che sembra un aereo privato. La docuserie in quattro puntate è stata presentata ieri al Lincoln Center, presente la stessa Melania. (ANSA).