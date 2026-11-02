(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Il cessate il fuoco si è concluso. La missione è stata un successo, fornendo aiuti essenziali alla regione e consentendo l'evacuazione di quasi 800 persone". Lo rende noto su X la First lady, Melania Trump, in riferimento alla tregua scattata ad Oleshky, la città a sud dell'Ucraina occupata dall'esercito russo, per consentire l'evacuazione di civili. "A nome degli Stati Uniti, mi congratulo con la Russia e l'Ucraina per la loro leadership e cooperazione in merito al cessate il fuoco di Oleshky. Spero che serva da base per una pace duratura tra le due nazioni". Il cessate il fuoco è iniziato il 27 ottobre e si è concluso ieri. (ANSA).