(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Alla luce dei più recenti sviluppi, sono costretta a tornare su un tema che ho più volte sollevato in Consiglio Europeo. Mi riferisco alla necessità, per l'Europa, di parlare con una sola voce sulla questione ucraina. Necessità ormai improcrastinabile". Inizia così una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni al presidente del Consiglio Ue Antonio Costa. Secondo Meloni, il susseguirsi di interventi in vari formati e composizioni diverse sta rendendo gli europei "poco credibili nella gestione di uno dei dossier più complicati con i quali le nostre Nazioni si confrontano. E sono convinta che tutti ci rendiamo conto di come, dando l'immagine di un'Europa che va in ordine sparso, non facciamo altro che l'interesse di chi vuole che questa guerra continui. E penso che - rimarca - sia inaccettabile, atteso che in gioco ci sono vite umane e il futuro della nostra sicurezza". (ANSA).