(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo, almeno non per diversi anni. Se nel reiterare questa proposta non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo? Se difendete interessi non italiani non mi fate la morale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi alla deputata di Futuro nazionale Laura Ravetto, iniziando quella che ha definito la risposta al "campo larghissimo". (ANSA).