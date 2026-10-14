(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Quello che stiamo facendo sull'Ucraina è quello che c'è scritto nel nostro programma con cui ci siamo presentati al cospetto degli italiani e siamo stati eletti anche lei e tutti i suoi colleghi: sono certa che il cambio di posizione in finale di legislatura sia genuino e non determinato dal rischio di una mancata rielezione" ma "in questo caso sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi candidaste con le nuove tesi che sostenete. Altrimenti siamo davanti ai tanti casi di trasformismo". Così Giorgia Meloni in Aula al Camera, in sede di replica, rispondendo a Laura Ravetto, passata dalla Lega a Futuro nazionale. (ANSA).