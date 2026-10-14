(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Cosa intendeva quando ha detto che non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava? Vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine. Non so come devo interpretare questo atteggiamento. Faccio politica da 35 anni, non sono arrivata dove sono arrivata con carezze e moine, ma combattendo, con le mie idee, dimostrando il mio valore e con il consenso dei cittadini. Lei non userebbe questo tono con un collega maschio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rispondendo al deputato del Pd Giuseppe Provenzano. "Collega Boldrini - ha aggiunto rivolgendosi alla ex presidente della Camera -, mi sembra il caso che cominciamo a fare i conti con una certa misoginia che a sinistra ha impedito di consentire alle donne di arrivare dove meritavano". (ANSA).