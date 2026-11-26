(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - Sulla questione degli stipendi dei magistrati "non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento". Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti a margine del Consiglio europeo sullo scontro con l'Anm. "Mi avevano invitato per avere un confronto e ho ricevuto di risposta un attacco. Ora vede è un po' difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non sia d'accordo diventa un attacco. Non essendo io un ipocrita se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco e io non voglio creare questa polemica", ha aggiunto. "Io ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda, che in coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che in una fase come questa bisogna spendere centinaia di migliaia di euro per degli arretrati - chiedo scusa, milioni di euro per degli arretrati - di persone che già hanno degli stipendi dignitosi, diciamo così", ha sottolineato. (ANSA).