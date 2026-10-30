(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Voglio chiedere agli italiani di continuare a governare senza ricatti. Non ero ricattabile prima, non mi sono fatta ricattare in questi anni di governo, non intendo esserlo domani". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a Bruno Vespa che le domanda perché non intenda allearsi con Roberto Vannacci, nel libro del giornalista "Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein", in uscita lunedì da Mondadori-Rai libri. "Io - aggiunge - voglio tornare al governo e lo voglio fare con il centrodestra che conosciamo, arricchito da nuovi movimenti civici che si stanno formando e possono rafforzare la nostra offerta politica". (ANSA).