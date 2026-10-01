(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - "Per quel che riguarda la sentenza Regeni chiaramente siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono tre gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito, io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiori difficoltà". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione del 66/mo Salone nautico internazionale di Genova. "Segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni - aggiunge Meloni -. Forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare". (ANSA).