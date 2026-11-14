(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La violenza sulle donne è "un fenomeno odioso che stiamo combattendo con ogni mezzo, con pene più severe, il femminicidio punito con l'ergastolo, misure di prevenzione e protezione più efficaci" nonchè "risorse per aiutare chi è sul campo, fa formazione e aiuta le vittime. Ma sappiamo bene che la sfida non è vinta e che serve fare molto di più sul fronte della sensibilizzazione e del coinvolgimento dell'opinione pubblica". Lo dice la premier Giorgia Meloni lanciando sui social l'appuntamento di domani con "Corri Libera". "Ecco perchè abbiamo deciso di rinnovare un'iniziativa che l'anno scorso ha avuto un enorme successo: si tratta di Corri Libera, 5 chilometri di corsa con partenza da Colosseo e traguardo ai Fori Imperiali dopo aver attraversato il cuore di Roma. L'appuntamento è per domenica 15 novembre alle ore 10", spiega. (ANSA).