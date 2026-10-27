(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Siamo in dirittura d'arrivo sulla legge di bilancio che vorremmo fare approdare domani in Consiglio dei ministri" con "l'obiettivo di fare quadrare i conti e mantenere gli impegni presi, continuare sulle priorità che ci siamo dati in questi anni e che accompagneranno anche questa" manovra. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Forum economico Moneta. "Il tema dei salari, la difesa del potere d'acquisto attenzione al ceto medio alle imprese che investono e assumono, l'attenzione che va dedicata al tema del costo dell'energia, la sanità, la famiglia, i giovani saranno un focus della legge di bilancio". (ANSA).