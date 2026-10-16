(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - Quanto alle proteste degli studenti "sono sempre contenta quando c'è la mobilitazione. Cosa diversa è la violenza, sono le bombe carta, è aggredire le forze dell'ordine. Su questo dobbiamo essere chiari e d'accordo, lo dico perché sto guardando i commenti dei leader dell'opposizione sulle proteste, che non riescono a dire una parola di condanna sulle proteste. Chiedo a tutte le forze politiche italiane di fare un appello a che ci siano manifestazioni senza violenza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Bruxelles, chiamando i partiti dell'opposizione a essere "chiari" su questo. (ANSA).