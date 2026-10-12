(ANSA) - MILANO, 12 OTT - "La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda a Milano. "Voglio ringraziarvi a nome della nazione per il vostro contributo - ha aggiunto rivolgendosi agli imprenditori -. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, il merito è soprattutto delle imprese e dei loro lavoratori, è di chi cerca di non accontentarsi perché in un mondo che corre sempre più rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna". (ANSA).