(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. (ANSA).