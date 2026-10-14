(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Il collega Provenzano dice a me: 'Noi siamo a fianco dell'Ucraina'. Non è che lo deve dire a me, temo che lo debba dire, diciamo, da quelle parti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi al deputato del Pd Giuseppe Provenzano e indicando i seggi degli alleati del M5s. "Perché dire a noi che abbiamo difficoltà nella maggioranza a sostenere l'Ucraina... Sono quattro anni - ha continuato la premier - che il governo ha una posizione chiara nel sostegno all'Ucraina. Qui c'è una maggioranza, ancora prima di avere delle posizioni. Mi pare che i problemi siano da un'altra parte". (ANSA).