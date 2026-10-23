(ANSA) - SAN PATRIGNANO, 23 OTT - "Abbiamo avviato una interlocuzione proficua con i principali network per correggere messaggi fuorvianti che troppo spesso abbiamo ascoltato in passato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), alla Comunità di San Patrignano, sottolineando che il primo dei "principi" inclusi nella dichiarazione finale che verrà sottoscritta è la prevenzione. (ANSA).