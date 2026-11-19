(ANSA) - BERLINO, 19 NOV - "Oggi i leader di Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen. La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, di energia e di rischi nucleari. Accogliamo con favore l'impegno a evitare che una guerra nucleare venga mai combattuta. Tuttavia, nel testo non si fa menzione della guerra in Ucraina". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. "Ciò ci dice due cose" ha sottolineato, Meloni, secondo cui la Cina va responsabilizzata nel processo di pace: "In questa guerra conta. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare tale influenza per spingere la Russia verso una pace reale. In secondo luogo - ha aggiunto -, tutti comprendono che non può esserci pace in Ucraina senza l'Ucraina. E non può esserci pace senza l'Europa". (ANSA).