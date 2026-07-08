(ANSA) - ANKARA, 08 LUG - "Non mi pento di nulla di quello che ho fatto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara, rispondendo a chi le domandava se si pente dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. "L'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente - ha aggiunto -. Non è strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con Trump ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto ma non cambio idea". "Io ho una strategia in testa, figlia di cosa è nell'interesse nazionale italiano e dell'Europa, ossia il rafforzamento dell'unità occidentale", ha spiegato. (ANSA).