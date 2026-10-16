(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Sono ottimista" dopo aver "parlato" con la presidente Ursula "von der Leyen in merito alle richieste che l'Italia ha fatto in materia di maggior flessibilità per affrontare la situazione complessa che tutti che gli Stati membri stanno fronteggiando". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con la stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo. "Penso che ci siano i margini per avere maggiore flessibilità stando nelle attuali regole anche con riferimento a quello che riguarda gli investimenti sulle energie", ha ribadito. (ANSA).