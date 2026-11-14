(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Un idraulico, una commercialista, un fisioterapista, fino ad oggi se lavoravamo sodo e superavao gli 85mila euro di fatturato uscivano dal regime forfettario, cioè addio all'imposta unica del 15% e dentro il regime ordinario. E quindi per paradosso un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che crescere. Per questo dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila ero per l'Irpef, mentre per l'Iva serve un accordo con l'Ue e ci stiamo lavorando". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni spiega, in un nuovo video sui social, la misura contenuta in manovra che estende la flat tax a 100mila euro. Nel post che accompagna il video, che dura poco più di un minuto, l'intervento viene definito una "misura di buon senso". "Ora la sinistra dice che così un autonomo che fattura 100 mila euro è un privilegiato, solo che confonde - e devo dire spesso di proposito - il fatturato con lo stipendio. Cioè omette di dire che da quei 100mila euro l'autonomo deve togliere le spese per lavorare, i contributi che si paga da solo e le tasse. Poi l'autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione, quando si ammala e quando diventa genitore ha tutele molto più deboli di un dipendente", afferma la premier, che aggiunge: "Quindi il paragone con il lavoratore dipendente non regge, perché sono due vicende completamente diverse". "La verità - prosegue Meloni - è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B, invece per noi i lavoratori sono tutti uguali, qualsiasi contratto abbiano e rispettiamo e vogliamo aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende". (ANSA).