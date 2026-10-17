(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Abbiamo l'occasione per costruire una via italiana all'intelligenza artificiale. Un'IA che nasca dalla manifattura e lavori con le persone, non al loro posto. Che renda più competitive le nostre imprese, e più qualificato il nostro lavoro. Che non perda mai di vista l'uomo, e difenda la sua dignità e la sua professionalità". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio al Forum IA.DEA di Varignana (Bologna), organizzato con Nomisma. "Come ci ha ricordato Papa Leone, nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della robotica non ci si può affidare solo alla mano invisibile del mercato. La politica - aggiunge la premier - ha il compito di salvaguardare l'uomo, difendere il bene comune, garantire che i benefici dell'innovazione siano condivisi. La nostra storia ci racconta che il genio italiano è in grado di trarre il meglio dagli strumenti che ha a disposizione, con utilizzi e impieghi che nessun altro aveva ipotizzato. Oggi con l'intelligenza artificiale abbiamo una nuova straordinaria opportunità. E non dobbiamo aver paura di coglierla e sfruttarla al massimo, per portare in questa trasformazione la nostra identità e dimostrare - ancora una volta - di che cosa l'Italia è capace". (ANSA).