(ANSA) - ROMA, 29 SET - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Principe Ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al-Saud". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la premier "ha prima di tutto voluto esprimere la solidarietà italiana all'Arabia Saudita". I due leader "hanno quindi discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso Hormuz e Bab-el Mandeb", aggiunge il comunicato. (ANSA).