(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Grazie ai tanti sindaci e amministratori arrivati a Roma per questa tre giorni organizzata da Sud chiama Nord, incarnano il primo volto con cui lo Stato si mostra ai cittadini, un avamposto di umanità, Ho sempre considerato i sindaci come eroi della politica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio a Sud Chiama Nord. "In questi quattro anni, da quando gli italiani ci hanno chiesto di prenderci la responsabilità di governo, è un impegno che abbiamo cercato di onorare" proprio con questo "spirito", quello dei sindaci. (ANSA).