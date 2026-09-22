(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Sono dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a ridurre il deficit dall'8,1 al 3,08. Quindi il classico hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire dall'infrazione in anticipo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni a Porta a Porta su Rai Uno. Il dato sul deficit "mi rammarica anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat dice che siamo a 3,08 dice anche che rivede le stime della crescita del 2024. E' accaduto ogni anno che dopo un anno sono state riviste in crescita, non so se l'Istat sottostima italiani o il governo e questo mi dispiace, non vorrei che succedesse anche fra tre anni", aggiunge. (ANSA).