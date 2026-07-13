(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Questa sera, al termine della cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, prevista a Palermo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partirà alla volta del Golfo Persico per raggiungere Doha, dove domattina prenderà parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'Emiro Padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la permanenza nella capitale qatarina sarà di alcune ore e il rientro a Roma è previsto per il primo pomeriggio di domani, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei ministri già in programma. Come sottolineano fonti di Palazzo Chigi, "l'attuale sceicco, Tamim bin Hamad Al Thani, con il quale il Governo Meloni ha consolidato un rapporto di proficua collaborazione istituzionale, è stato tra i leader internazionali che hanno partecipato ai funerali di Stato del presidente Silvio Berlusconi a Milano, a testimonianza del forte legame tra le due nazioni". (ANSA).