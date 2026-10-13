(ANSA) - NEW YORK, 13 OTT - "L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica, fondata sui valori di libertà e democrazia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio de La Stampa Usa, la nuova iniziativa de La Stampa. "Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità; rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni, con unità e un chiaro senso di responsabilità", ha aggiunto la premier sottolineando che "la comunità italo-americana, che oggi conta circa 28 milioni di persone, conferisce a questo legame un volto umano". "Generazioni di italiani hanno contribuito a costruire l'America, portando con sé talento, coraggio e un profondo attaccamento alle proprie radici. I loro successi sono motivo di orgoglio per entrambe le nostre nazioni", ha aggiunto la premier. L'iniziativa de La Stampa, in quest'ottica, "può contribuire a rinnovare questo legame raccontando le storie delle nostre persone e delle nostre comunità, facendo conoscere le imprese italiane a nuovi pubblici e promuovendo il 'turismo delle radici', incoraggiando così le giovani generazioni a scoprire i luoghi di origine delle proprie famiglie", ha concluso Meloni. (ANSA).