(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Nel bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e l'emiro del Kuwait è emersa la disponibilità kuwaitiana di prorogare il price cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8 nelle scorse settimane in risposta all'appello del governo per contenere i costi dell'energia e tutelare famiglie e imprese. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la disponibilità dell'emiro è "un segnale concreto della solidità delle relazioni tra Italia e Kuwait e della capacità del governo italiano di promuovere un dialogo costruttivo con i partner strategici, traducendo il confronto diplomatico in misure di rilievo per cittadini e sistema produttivo". (ANSA).