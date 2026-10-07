(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Trimestre record per le vendite di veicoli elettrici Mercedes, salite del 61% a 68.400 unità, che portano il totale dei cosiddetti 'Bev' (veicoli a batteria, ndr) a 165.500 unità tra gennaio e settembre. Un risultato che compensa il calo del 6% registrato nelle vendite totali trimestrali a 491.700 unità e nei primi 9 mesi a 1.503.200 unità. "Mercedes-Benz Cars - afferma il responsabile vendite e clienti Mathias Gesen - ha registrato il più alto fatturato trimestrale di veicoli completamente elettrici nella storia dell'azienda, trainato dalla Glc elettrica, le cui vendite sono più che triplicate rispetto al secondo trimestre". "Al di fuori della Cina - sottolinea - le vendite di autovetture nel 2026 sono aumentate per il terzo trimestre consecutivo rispetto all'anno precedente". Il manager indica poi che "i nostri nuovi modelli elettrici Glc, Cla, Glb e Gla sono esauriti in Europa per il resto dell'anno" e che "gli ordini si estendono fino al 2027". Un dato che, a suo dire, "dimostra che la nostra offensiva di modelli è in pieno svolgimento". Nel dettaglio le vendite globali di auto sono scese del 3% a 407mila unità nel 3/o trimestre e dell'8% a 1.244..400 unità nei 9 mesi. I furgoni (Van) hanno visto crescere le vendite dell'1% a 84.400 unità nel trimestre, per raggiungere quota 258.800 nei primi 9 mesi dell'anno. (ANSA).