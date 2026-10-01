(ANSA) - BERLINO, 01 OTT - Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz continua la discesa nei sondaggi. Solo una persona su dieci (10%) si dichiara soddisfatta o molto soddisfatta del lavoro del politico della Cdu nel sondaggio "Deutschlandtrend" dell'emittente Ard. Si tratta del valore più basso mai registrato per un cancelliere nella storia del "Deutschlandtrend" dal 1997, come ha comunicato la Wdr. Quasi nove persone su dieci (88%) si dichiarano invece poco o per nulla soddisfatte. All'inizio di settembre Merz aveva raccolto il 13% di consensi. Il Kanzler è reduce da un mese di settembre complicato a causa delle batoste elettorali dei cristiano-democratici in Sassonia-Anhalt e in Meclemburgo. I risultati hanno provocato critiche contro Merz anche da parte di esponenti del suo partito. (ANSA).