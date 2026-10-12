(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 11 OTT - Il Messico affronta una severa ondata di maltempo. L'uragano Simon, di categoria 4 con venti a 215 km/h, avanza in parallelo a Jalisco senza toccare terra, portando comunque precipitazioni estreme. La Protezione Civile, che ha esteso la zona di sorveglianza fino a Sinaloa, ha dichiarato: "Non abbassiamo la guardia. L'uragano si trova molto vicino alle nostre coste". Le autorità hanno quindi raccomandato la sospensione di tutte le attività lungo il litorale. Nel frattempo in Bassa California i resti del ciclone Rachel hanno generato gravi allagamenti a Ensenada, Mexicali e Tijuana. In quest'ultima città l'acqua ha quasi raggiunto due metri di altezza, obbligando i pompieri a usare i gommoni per mettere in salvo otto persone intrappolate nelle abitazioni. La governatrice Marina del Pilar Ávila ha sospeso le lezioni per lunedì 12 ottobre per facilitare la pulizia delle strade e il ripristino della viabilità urbana. (ANSA).