(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 25 OTT - La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha celebrato la rielezione di Luiz Inacio Lula da Silva alla presidenza del Brasile poco dopo l'ufficializzazione da parte del Tribunale superiore elettorale (Tse). "Viva la democrazia, ha vinto il popolo brasiliano. Congratulazioni, presidente Lula", ha scritto su X. Lula ha conquistato la rielezione con il 51,78% delle preferenze, pari a 64,1 milioni di voti, sconfiggendo il senatore Flavio Bolsonaro, fermo a 48,22%, con 59,7 milioni di voti. (ANSA).