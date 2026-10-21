(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - Un giudice del New Mexico ha ordinato a meta di pagare 25 miliardi di dollari per aver ingannato gli utenti sulle sue pratiche a tutela della privacy. Il New Mexico aveva fatto causa a Meta nel 2021 dopo la scandalo di cambridge Analytica, sostenendo che la società di Mark Zuckerberg aveva ingannato gli utenti con le sue dichiarazioni sulla privacy. Il mese scorso una giuria ha stabilito che Meta aveva commesso 43 milioni di violazioni delle leggi del New Mexico a tutela dei consumatori, prevedendo una sanzione di 5.000 dollari per ogni violazione. (ANSA).