(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Le aziende e le organizzazioni del Regno Unito che sostengono le forze armate ucraine, in particolare fornendo componenti di armi, equipaggiamenti o logistica, potrebbero finire nel mirino di attacchi di sabotaggio da parte di Mosca e devono "agire subito". Lo segnala un'allerta del ministero della Difesa e della National Protective Security Authority, il braccio dell'MI5 per la sicurezza di siti e personale. Secondo il documento, negli ultimi mesi la Russia ha "aumentato i tentativi di compiere sabotaggi contro strutture europee legate alla difesa". (ANSA).