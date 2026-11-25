(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Otello è uno "psicotico ossessionato", "è un uomo che va a pezzi", e per questo nell'Otello che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica della Scala anche la scenografia andrà in pezzi. Il regista Damiano Michieletto lo ha spiegato agli spettatori nell'incontro 'Prima della prima' in programma, forse per coincidenza (comunque fortunata), nella giornata contro la violenza sulle donne. È un Otello in cui è "ridimensionata la parte militare" che guarda alla identità intima dei protagonisti seguendo il modo in cui Giuseppe Verdi li descrisse e li scrisse perché "la musica è già la regia dell'opera". Otello è un eroe, anche se stanco, dirompente nelle note tanto che alla fine non ha più voce. Jago non cambia mai e praticamente non canta. Declama e gracchia, ha indicato Verdi, e così si insinua nella mente di Otello, gli instilla il dubbio, lo annebbia. Desdemona è una donna "capace di fare una scelta autonoma" al di fuori delle convenzioni, "che diventa vittima di fronte a a un uomo psicotico e violento" come accade a tante donne anche oggi che non riescono a fermare "quella irrazionalità" ma riesce a mantenere la sua altezza fino alla fine, alla sua Ave Maria. Il coro è formato dalla nobiltà che non accetta Otello, in una festa di nozze continuamente rimandata di cui Jago è una sorta di maggiordomo, che indossa i guanti bianchi come fossero una maschera per compiere le sue macchinazioni. Che mandano Otello in pezzi. La fine e l'inizio si ripetono, ha spoilerato Michieletto. Nella scena iniziale ("la più difficile per un regista, perché Verdi parte in medias res senza ouverture"), Jago è in scena da solo al buio e si infila i guanti, poi arriva la luce e tutto il teatro si riempie di fumo, il suo fumo. Lo stesso in cui si allontana alla fine, a tragedia consumata. (ANSA).