(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Un difetto nascosto da luglio è stato la causa di uno dei più vasti disservizi nella storia di Microsoft verificatosi la scorsa settimana. Lo afferma la stessa società di Redmond che, dopo le ipotesi degli esperti, ha pubblicato un rapporto ufficiale sull'incidente spiegando come questo bug latente, insieme a variazioni nel traffico e a una ridotta capacità dei server, abbia provocato la tempesta perfetta per il blocco dell'intera infrastruttura Microsoft 365 ed Exchange. Nel documento, la società definisce l'accaduto come "un problema tecnico non correlato ad attacchi informatici o ad attività di intelligenza artificiale/agenti". L'interruzione si è verificata esattamente tra le 17:20 ora italiana del 12 novembre e le 17:10 del 13 novembre, quasi 24 ore. Il monitoraggio è proseguito fino al 14 novembre. Il disservizio viene dunque attribuito a tre fattori. Una modifica apportata al gateway cloud di Microsoft (permette ai servizi di accedere, interrogare o aggiornare dati che si trovano all'interno della rete dell'azienda) a partire da luglio che ha generato un bug per cui in determinate condizioni le risorse di memoria potevano esaurirsi rendendo il sistema non più reattivo. Secondo Microsoft, il difetto non è mai emerso durante i test preliminari poiché l'hardware utilizzato era meno potente, mentre l'uso di macchine più recenti ha contribuito al blocco. Il secondo fattore ha riguardato il carico sui server dovuto a "spostamenti di traffico durante normali operazioni di manutenzione e aggiornamento della rete" relativi a Teams. Si è così innescato un effetto a valanga, che ha portato al blocco di oltre l'80% dei server gateway Microsoft coinvolti. Una volta tornati online, spiega il colosso tecnologico, i server si sono trovati di fronte a lunghe code di richieste in attesa di accesso, il che ha immediatamente innescato lo stesso esaurimento delle risorse che aveva causato l'interruzione iniziale. E dato che il bug risalente a luglio non era ancora stato individuato, anche il ripristino del sistema a uno stato precedente si è rivelato inefficace. I server sono stati aggiornati e rimessi in funzione gradualmente. Microsoft prevede di pubblicare il rapporto finale sull'incidente il 20 novembre. Il documento potrebbe fornire chiarimenti sui motivi per cui i sistemi di isolamento regionale non hanno funzionato e sulle misure correttive che verranno adottate per scongiurare il ripetersi di gravi interruzioni. (ANSA).