WASHINGTON. Un’ondata di voti democratici ridisegna gli equilibri politici degli Stati Uniti dopo le elezioni di metà mandato di martedì 3 novembre 2026. Il partito di opposizione conquista il controllo del Senato e avanza alla Camera dei rappresentanti, dove lo scrutinio non consente ancora di considerare definitivamente assegnata la maggioranza. Un risultato che mette sotto pressione il presidente Donald Trump.

Il dato più significativo arriva da alcuni Stati tradizionalmente repubblicani. I democratici conquistano seggi al Senato in Texas e Kansas, ottenendo successi anche in altri territori nei quali il partito del presidente aveva puntato a mantenere il proprio predominio. L’esito del voto apre una fase politica complessa per la Casa Bianca, con la prospettiva di maggiori controlli parlamentari sull’amministrazione.

Trump ha seguito lo scrutinio dalla Casa Bianca, circondato dai suoi collaboratori. Il presidente si è congratulato con i democratici, dichiarandosi disponibile a collaborare con loro e assicurando che avrebbe rispettato i risultati delle urne. Ha tuttavia respinto l’interpretazione del voto come una bocciatura personale.

A pesare sulle scelte degli americani sono soprattutto le difficoltà economiche e la sfiducia verso il governo. Secondo un sondaggio dell’Associated Press, sei elettori su dieci attribuiscono il caro vita principalmente alle politiche di Trump. Una percentuale analoga disapprova la gestione della presidenza. Il costo della vita e la corruzione governativa emergono tra le principali preoccupazioni degli intervistati.

Per Trump si apre dunque una seconda parte del mandato segnata da nuovi ostacoli politici. Il controllo democratico del Senato e l’eventuale conquista della Camera potrebbero limitare sensibilmente la capacità del presidente di portare avanti la propria agenda legislativa.